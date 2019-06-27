وفد صناعي اردني يزور العراق السبت المقبل

2019/06/27 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ وفد صناعي اردني يمثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يوم السبت المقبل زيارة عمل الى العراق لبحث فرص الاستثمار وتسهيل حركة انسياب المنتجات الأردنية للسوق العراقية.وأكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان الزيارة تأتي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الاردنية، بهدف بحث العديد من المواضيع، أهمها: مراجعة قائمة السلع الأردنية المعفاة […]

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