العرداوي يحذر من استمرار اختلاف الرؤى السياسية بشأن اخراج الاميركان

2019/06/27 | 10:22

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بغداد :سومر نيوز

حذر المحلل السياسي عباس العرداوي، الخميس، من استمرار اختلاف الرؤى السياسية بشأن اخراج القوات الاميركية...

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