الطاقة النيابية: المفاوضات مستمرة والاقليم لايحترم القانون ويواصل تهريب النفط

2019/06/27 | 10:22

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بغداد :سومر نيوز

اكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زيتون الدليمي، الخميس، ان المفاوضات جارية مع الاقليم بشأن تسليم و...

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