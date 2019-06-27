عمليات بغداد تمنع دخول علف الحيوانات الى الفضيلية وسكانها يستنجدون

2019/06/27 | 10:22

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بغداد :سومر نيوز

ناشد أهالي منطقة الفضيلية، شرقي العاصمة بغداد، الخميس، بالحفاظ على مواشيهم بعد منع قيادة عمليات بغداد...

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