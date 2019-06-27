2019/06/27 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي ، في بيان ، إن “قوة من اللواء 23 في الحشد احبطت، مساء الأربعاء ، تعرضاً لجماعة “داعش” الوهابية في الميتة _الحاوي شمال ناحية العظيم بمحافظة ديالى، ما دفع العدو إلى الهروب”، مبيناً أن “التعرض كان باتجاه مطيبيجة”.وأضاف الموسوي ، أن “داعش يحاول يائساً التسلل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محاولات يائسة لداعش بالتسلل إلى قرى ومزارع ديالى لهذا الهدف النعيم نيوز.

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