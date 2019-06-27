إنطلاق فعاليات مهرجان فتوى الدفاع المقدسة في كربلاء

2019/06/27 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان فتوى الدّفاع المقدّسة الثقافيّ بنسخته الرابعة الذي ترعاه العتبة العباسية المقدسة في محافظة كربلاء المقدسة.وينعقد المهرجان الذي يستمر لمدة يومين تحت شعار (انتم فخرُنا وعزُّنا ومَنْ نُباهي به سائرَ الأُمم) بمشاركة محلية وعربية وأجنبية.ومن المقرر ان يشهد المهرجان ازاحة الستار عن موسوعة فتوى الدّفاع المقدّسة.انتهى/25

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