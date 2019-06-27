2019/06/27 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي في قضاء بيجي لتأمين القضاء والمصفى، وشمل الانتشار نصب سيطرات في مداخل ومخارج القضاء وتنفيذ عمليات تفتيش.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار ليلي لقوات اللواء 31 بالحشد الشعبي في بيجي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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