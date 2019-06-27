لجنة برلمانية: غياب الرقابة الحكومية على المنتج المحلي أدت لارتفاع الأسعار

2019/06/27 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

عزت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الخميس، ارتفاع أسعار المنتج المحلي إلى غياب الرقابة الحكومية.

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "اللجنة بتواصل مستمر مع الجهات المعنية لمراقبة وكبح جماح ارتفاع اسعار بعض المنتجات الحيوانية والزراعية في الاسواق".

وأضاف الشمري، أن "تشجيع المنتج المحلي وزيادة انتاجه ليغطي السوق المحلية امر مهم وحيوي في ظل المطالبات المستمرة من الفلاحين والمزارعين والمنتجين بهذا الامر ولتوفير العملة الصعبة والتي كانت تذهب لمنتجات لها مثيلها في البلاد".

وبين، أن "هذا الامر ليس معناه قيام بعض ضعاف النفوس باستغلال هذا الدعم ورفع اسعار بعض المنتجات، لتجد هناك من يطالب بفتح الاستيراد مرة اخرى".

وشدد الشمري، أن "ماحصل خلال الايام القليلة الماضية من ارتفاع لاسعار بيض المائدة مثلا تتحمله الجهات الحكومية المعنية بضعف المراقبة والتي استغلت لرفع سعره".

وطالب رئيس اللجنة، الحكومة بـ"تفعيل الرقابة الاقتصادية بجميع الاسواق مع القيام بجولات تفتيشية مستمرة للحقول والمعامل والمصانع من اجل تفادي اي زيادة في الاسعار تؤثر بشكل سلبي على اصحاب الدخل المحدود والتي نسعى لمساعدتهم وزيادة مدخولاتهم".

وشهدت الاسواق المحلية خلال الايام القليلة الماضية ارتفاعا باسعار بيض المائدة المحلي ادت الى مطالبات شعبية بمقاطعته وعدم شرائه.

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