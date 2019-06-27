انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة السورية دمشق

2019/06/27 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت الوسائل عن مصادر بقيادة شرطة دمشق، أن" انفجار إرهابياً بعبوة ناسفة استهدف سيارة على استراد المزة بقلب العاصمة".وأضاف المصدر بحسب الوسائل، ان" التفجير الذي وقع صباح اليوم أسفر عن إصابة امرأة وابنها بجروح".انتهى..م.م

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