بالوثيقة.. الشركة العامة للاتصالات تحدد فترة انقطاع الانترنت

2019/06/27 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت، زينب عبد الصاحب عبود، معاونة الشؤون الفنية في الشركة العامة، في كتاب رسمي حصل عليه موقع "الغدير"، ومعنونا الى شركات الاتصال "اسيا وزين وكورك"، انه" نود اعلام الشركات المذكورة وحسب توجيهات الجهات العليا ان" فترة انقطاع الانترنت في البلاد تكون من الساعة 6 صباحا وحتى الـ8 صباحا".انتهى..م.م

الوثيقة..

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