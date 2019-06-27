صحة كربلاء تكشف عن موعد افتتاح المستشفى التركي سعة (492) سرير

2019/06/27 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة كربلاء عن موعد افتتاح مستشفى الإمام الصادق (ع) سعة (492) سرير، والذي تنفذه إحدى الشركات التركية وقال مدير عام صحة المحافظة في تصريح لـ وكالة نون الخبرية ، إننا " قمنا، اليوم، ومعنا النائب السابق رياض غريب في زيارة لمشروع مستشفى الإمام الصادق (ع)، مبيناً إن " الزيارة، تأتي في سياق متابعتنا الميدانية لمراحل الإنجاز الاخيرة، وسير التنفيذ في المشروع الحيوي، والمهم للمواطن الكربلائي ".

وأضاف، عقدنا اجتماعاً مع مدير مشاريع الشركة التركية المنفذة للمشروع، والمهندس المقيم، سعد عبود الطائي.



واطلعنا مدير الشركة على " شرح مفصل للمراحل المتبقية لانجاز المشروع "، فضلاً عن " مناقشة السبل الكفيلة التي تُسهم في سرعة إنجاز هذا الصرح الطبي الكبير .

واضاف السيد مدير عام الدائرة، ان المشروع سيتم افتتاحه في شهر تشرين الثاني المقبل، وأن المشروع سيُشكل قفزة نوعية في مستوى، الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المدينة المقدسة وزائريها الكرام، وحضر الاجتماع، مدير الأجنحة الخاصة، الدكتور عدي السلامي، وعدد من مهندسي دائرة المهندس المقيم.

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