بالوثيقة.. محكمة ميسان تفرج عن محاميين اتهما بالتحريض على التظاهرات وضرب القوات الامنية

2019/06/27 | 11:13

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بغداد اليوم- ميسان

اصدرت محكمة جنح ميسان، الخميس (27 حزيران 2019)، حكما بالإفراج عن محاميين اتهما بالتحريض على التظاه...





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