العراق يشارك في اجتماعات رؤساء البعثات البارالمبية لدورة طوكيو

2019/06/27 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة البارالمية الوطنية العراقية اعداد وفد للمشاركة في اجتماعات رؤساء البعثات البارالمبية لدورة طوكيو 2020 التي ستعقد في العاصمة اليابانية طوكيو وذلك للمدة من الثامن وحتى الرابع عشر من شهر أيلول المقبل.

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