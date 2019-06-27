2019/06/27 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الخميس، على ان اختيار المحافظ الجديد بدلا عن السابق عقيل الطريحي، لن يكون ضمن اطار المحاصصة، فيما بين ان العمل سيكون بروح الفريق الواحد بين المحافظة ومجلسها.وقال الخطابي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “بعد ان صادقت محكمة القضاء على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس كربلاء: اختيار المحافظ الجديد لن يكون وفق المحاصصة المركز الخبري الوطني.

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