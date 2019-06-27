اخبار الصباح في فلسطين

2019/06/27 | 11:16

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أخبار صوت فلسطين 27-6-2019……………………………………..قالت وزيرة الصحة د.



مي كيلة إن الاجتماع الذي عقد أمس مع بعثة منظمة الصحة العالمية الخاصة بمراجعة أطر التعاون المشترك مع وزارة الصحة هو الاول من نوعه لتقييم الاوضاع الصحية في فلسطين .وأوضحت د.



كيلة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس ، بأن هذا التقييم لأداء وزارة الصحة استمر مدة أسبوع وكانت نتائجه إيجابية وأشادت بتقدم الوزارة.وبشأن منع اسرائيل إدخال الطعومات – أكدت وزيرة الصّحة أنه تم عرض هذه المسألة بشكل مكثف في جينيف وسبق مناقشتها مع عدد من الشخصيات الرسمية الدولية للضغط على اسرائيل من أجل السماح بإدخال هذه المطاعيم بقرار من منظمة الصحة العالمية ليستفيد منها كافة الاطفال في فلسطين والشتاتونوّهت وزيرة الصّحة إلى سلطات الاحتلال تمنع هذه المطاعيم الا عن طريق دول معينة الامر الذي يشكل عبئا ماليا كبيرا ، مشيرة إلى تحركات فلسطينية على مستوى السفراء للضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بإدخال هذه المطاعيم الضرورية ومن اهم برامج وزارة الصحة .………………………………قال سفير فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات ان اعلان وزارة الخارجية العمانية افتتاح بعثة دبلوماسية جديدة لها في فلسطين على مستوى سفارة يأتي امتدادا للموقف العماني الثابت والداعم لنضال شعبنا وحقوقه المشروعة .واكد جرادات في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس ، على أهمية هذه الخطوة التي تأتي في اطار تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق في كافة المجالات، في ظل ما تواجه القيادة وشعبنا العديد من المخططات والمحاولات الرامية الى الانتقاص من حقوق شعبنا واحداث تغيير في المرجعيات السياسية لعملية السلام والتي تحظى بإجماع دولي.……………………..دعت القوى الوطنية في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة المواطنين الى المشاركة في وقفة احتجاجية عند السادسة مساء تنديدا باقتحامات قوات الاحتلال ومداهماتها اليومية للبلدة وما يتخللها من تنكيل بالمواطنين خلال تصديهم لهذه الاعتداءات.وافاد مراسلنا بأن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة الليلة الماضية بين قوات الاحتلال والشبان اسفرت عن عدة اصابات في صفوفهم.واشار مراسلنا الى مخطط للاحتلال بإزالة الحاجز المقام عند مدخل مخيم شعفاط وتحويله الى مسارات اخرى شرق العيسويه من اجل عزل مناطق واسعة في تلك المنطقة.الى ذلك، واصلت عصابات المستوطنين اقتحاماتها الواسعة للمسجد الاقصى المبارك، فيما تواصلت مسيراتهم الاستفزازية في محيط وداخل البلدة القديمة.………………………….قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن مشاركة المئات من أبناء شعبنا في القدس أمس بوقفة احتجاجية في بلدة الرام أبرزت الموقف المقدسي الملتف خلف القيادة ومواقفها الثابتة الرافض لورشة البحرين، التي تستهدف قضيتنا الوطنية.وأوضح الحسيني في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس ، أن أبناء شعبنا يدركون حجم الخطط الممنهجه التي استهدفت قضيتنا على مر التاريخ، مؤكداً أن شعبنا صابر وقادر على تغيير هذه المعايير والخطط المشبوهة، وأن الاحتلال إلى زوال.………………………….أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا ان مشاركة الاتحاد الاوروبي في ورشة البحرين كانت على مستوى تقني بحت ومتدنِ جدا وكانت للاستماع فقط.وقال الفرا في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس ، ان موقف الاتحاد الاوربي ثابت وواضح بانه لا حل الا الحل السياسي المتمثل بحل الدولتين مضيفا ان الاتحاد الاوربي نقل للإدارة الامريكية رفضه لمبدأ الفصل بين الملف السياسي والاقتصادي.………………………………..قال سفير فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات ان اعلان وزارة الخارجية العمانية افتتاح بعثة دبلوماسية جديدة لها في فلسطين على مستوى سفارة يأتي امتدادا للموقف العماني الثابت والداعم لنضال شعبنا وحقوقه المشروعة .واكد جرادات في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس ، على أهمية هذه الخطوة التي تأتي في اطار تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق في كافة المجالات، في ظل ما تواجه القيادة وشعبنا العديد من المخططات والمحاولات الرامية الى الانتقاص من حقوق شعبنا واحداث تغيير في المرجعيات السياسية لعملية السلام والتي تحظى بإجماع دولي.…………………………………قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان الارادة الفلسطينية والموقف الثابت لشعبنا بالتفافه حول القيادة ادى الى فشل المخطط الامريكي والورشة التي عقدت في المنامة، واصفا اياها بالهزيلة وفاقدة للروح لان كل من حضرها تواجد مجبرا على المشاركة.واعتبر العالول في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس ، ان اجماع كل اطياف شعبنا على رفض صفقة القرن من المفترض ان يشكل درسا للإدارة الامريكية حول تمسكنا بالثوابت وعدم التنازل عن حقوقنا الوطنية، لافتا الى ان هذه الصفقة في طريقها الى النهاية.واشار الى أنه لا مبرر لمشاركة الاشقاء العرب في الورشة مع الاشارة الى سعيهم الى التهرب منها.وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة للقيادة عقب ورشة البحرين، اكد العالول وجود اتصالات لعقد المجلس المركزي قريبا، مشيرا الى انه لا يمكن القبول بالالتزام باتفاقيات تنصلت منها دولة الاحتلال.وبخصوص المصالحة، قال نائب رئيس حركة فتح ان حراكا جديدا بدأ في مصر من اجل اعادة الحياة لملف المصالحة واستعادة الوحدة، مجددا التأكيد على اهمية هذه الجهود في الوقت الراهن للوقوف في وجه المخططات الامريكية.…………………………………قال الخبير الاقتصادي د.



سمير حليلة إن ورشة المنامة التي دعت اليها الولايات المتحدة في البحرين فشلت بسبب المقاطعة الدولية الرفيعة لها، مشيراً إلى أن هذا يعني بأنه لم يكن هناك زخم كبير في البحرين للدعوة لخطة مارشال الاقتصادية للمنطقة باعتبار أن هناك وهم بسلام موعود خلال فترة قريبة.وشدد حليلة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس ، على ضرورة فهم أن ورشة البحرين لم تكن حدثاً لجمع الأموال وتوزيعها على الدول، بل لإثارة وهم بأننا نضيع فرص السلام المطروحة من قبل الولايات المتحدة واسرائيل.وأوضح حليلة أنه يجب علينا مواصلة المعركة لإزالة الوهم المطروح، مشدداً على ضرورة اثارة أسئلة حول مشاركة بعض الجهات في هذه الورشة، كرئيسة صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن ذلك الوهم لا يستند الى حل الدولتين، وأنه حل مفروض من طرف واحد امريكي اسرائيلي على شعبنا.وأشار حليلة إلى أن الادارة الامريكية واسرائيل تدركان أن المطروح سياسياً غير مقبول للفلسطينيين والكثير من العرب على المستوى الشعبي والرسمي، ويعلموا أن أسس هذه العملية سواء في موضوع القدس أو اللاجئين او الحدود سيرفض فلسطينياً وعربياً ولهذا أرادوا نشر وهم الازدهار الاقتصادي.ولفت حليلة الى جهل القائمين على هذه الورشة في عمق الصراع وطبيعة المنطقة، لافتاً إلى أن الصحف الغربية عكست إدراك المحللين الإسرائيليين والأمريكيين لذلك.وأكد حليلة على أن الفرصة كبيرة لإفشال ما تسمى صفقة القرن، مشدداً على ضرورة أن يكون لدينا حلف عربي قوي، موضحاً بأن هذا الحلف يجب أن يتجاوز دوره في الرفض والإدانة، داعياً الى اطلاق حملة واسعة مع أشقائنا العرب على المستوى الشعبي والرسمي.ودعا حليلة إلى ضرورة تقديم الحكومة لبرنامج اقتصادي ضد ما طرح في ورشة البحرين، عبر ايجاد تشغيل من خلال مشاريع بالإضافة الى تمويل العجز في الميزانية رغم كل الظروف التي يمر بها شعبنا تحت الاحتلال، لتحويل مشروع المنامة وما تسمى صفقة القرن الى اسطورة صمود لشعبنا.………………………………من المقرران تلقى كلمة فلسطين في هذه الاثناء وذلك بافتتاح أعمال المؤتمر الدولي السَّادس بشأن القدس في جينيف والذي تتواصل جلساته على مدار يومين، بتنظيم مشترك من قبل اللجنة المعنية بممارسة شعبنا حقوقه الغير قابلة للتصرف في الامم المتحدة وبالتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الكنائس العالمي.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.



أحمد مجدلاني ان الكلمة ستركز على الاوضاع السياسية وتحديدا ما تسمى بصفقة القرن، إلى جانب مؤتمر صحفي يعقد ظهرا تعقبه جلسة أخرى حول القدس سيتم من خلالها طرح ورقة حول محاولات اسرائيل تغيير الطابع القانوني في المدينة المقدسة بمشاركات مختلفة من المجتمع المدني داخل القدس إضافة الى شخصيات دولية.واضاف د.



أحمد مجدلاني في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس ، إن هذا المستوى الدولي الرفيع المشارك في هذا المؤتمر يشكل ردا قويا ويفند المحاولات الاسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها الديموغرافي واعتبار كل اجراءات الاحتلال بما في ذلك الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل غير مقبول ولا يشكل أساسا أمام القانون الدولي، موضحا بأن العنوان الرئيس في هذا المؤتمر هو الحفاظ على الطابع الديني والثقافي للمدينة كمسألة في غاية الاهمية.واوضح د.



مجدلاني أن أحد الجوانب الهامة لعقد مؤتمر القدس السادس هو التصدي لمحاولات الولايات المتحدة واسرائيل تنفيذ ما تسمى بصفقة القرن عبر تطبيق المسار الاقتصادي من خلال ورشة البحرين التي انتهت أعمالها أمس.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.



أحمد مجدلاني بأن المواقف التي عبر عنها المجتمع الدولي هي أن السياسات الامريكية معزولة وتختصر بإسرائيل وبعض الدول وأن محاصرة الموقف الاسرائيلي والامريكي وعزله عن المحيط الدولي هو أحد الوسائل الرئيسية لإنهاء هذا الموقف، مشددا بأن الولايات المتحدة تمارس سياسة العربدة والبلطجة الدولية في ارجاء العالم .

وتعقيبا على مخرجات ورشة البحرين – جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التأكيد على أن هذه الورشة ولدت ميتة وهي خالية من المضمون وهزيلة المحتوى وعقيمة النتائج، وأن كوشنير أراد من خلال عقدها اثبات بأن السياسة الامريكية ماضية رغم كل الرفض التي تواجهه مضيفا انها جلسة فاقدة للشرعية بسبب غياب ومقاطعة الجانب الفلسطيني ولم يبقَ لها أي قيمة عملية ولا واقعية.

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