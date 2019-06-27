2019/06/27 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس دعت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي إلى إجراء تحقيق جنائي دولي حول مقتله.وأكدت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر صحفي بعنوان “العدالة من أجل جمال”، نظمته جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيبة خاشقجي تدعو الأمم المتحدة لمعاقبة السعودية وكالة خطوة برس.

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