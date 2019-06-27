شرطة ديالى: تحرير مختطف والقبض على متهمين بسرقة السيارات في بعقوبة

2019/06/27 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العقيد غالب العطية، الخميس، عن تحرير مختطف بعد اختطافه من قبل مجهولين في ناحية العبارة واعتقال اثنين من المتهمين بسرقة السيارات ضمن قضاء بعقوبة.

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