بعد تعليمات من عبد المهدي.. اتفاق عراقي – إيراني لاغلاق ملف مفقودي الحرب

2019/06/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن اتفاق لجان فنية من وزارتي الدفاع في العراق وإيران، على البحث والتنقيب المشترك عن رفات عشرات الآلاف من المفقودين في الحرب التي استمرت 8 سنوات بين البلدين وانتهت في 1988.وقال رئيس اللجنة الفنية لملفي الأسرى والمفقودين بالوزارة اللواء حازم قاسم محمد في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت […]

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