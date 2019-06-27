2019/06/27 | 11:23

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بالصور..



مستشفى الخضر في المثنى يمتلئ بالنفايات بعد إضراب عمال النظافة

تأریخ التحریر: : 2019/6/27 11:13

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