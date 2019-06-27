2019/06/27 | 11:25

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الخميس 27 يونيو 2019 | 11:23 صباحاً | عدد القراءات : 5

الافراج عن محامين متهمين بالتحريض عيى الظاهرات في محكمة جنح ميسان

بغداد/...اصدرت محكمة جنح ميسان، الخميس، حكما بالافراج عن محاميين اتهما بالتحريض على التظاهرات وضرب القوات الامنية.

وقالت عضو مجلس نقابة المحامين المحامية شهد الدليمي في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ، إن “محكمة جنح ميسان حكما اليوم بالافراج عن موكليني وهم محاميين من التهم الموجهة اليهما بالتحريض على التظاهرات او التحريض على ضرب القوات الأمنية”.

واضافت الدليمي، ان “المحكمة اعتبرت التظاهر حق مشروع كفله الدستور، وان المحاميان لم يحرضوا على اي اعمال عنف كما ادعى المشتكي”، مبينة أن “تكليفي جاءت من نقيب المحامين العراقيين حيث انضممت الى فريق الدفاع عنهم الذي كان يقوده المحامي علي الفاطمي”.

ولفتت، الى ان “احد المفرج عنهما هو المحامي مثنى حميد حويطي كان قد ترأس في حينه فريقاً للدافع عن المتظاهرين الموقوفين وهذا ما اثار حفيظة البعض وادت الى نتائج الاتهامات الباطلة”.



انتهى1الافراج عن محامين متهمين بالتحريض عيى الظاهرات في محكمة جنح ميسان

بغداد/...اصدرت محكمة جنح ميسان، الخميس، حكما بالافراج عن محاميين اتهما بالتحريض على التظاهرات وضرب القوات الامنية.

وقالت عضو مجلس نقابة المحامين المحامية شهد الدليمي في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ، إن “محكمة جنح ميسان حكما اليوم بالافراج عن موكليني وهم محاميين من التهم الموجهة اليهما بالتحريض على التظاهرات او التحريض على ضرب القوات الأمنية”.

واضافت الدليمي، ان “المحكمة اعتبرت التظاهر حق مشروع كفله الدستور، وان المحاميان لم يحرضوا على اي اعمال عنف كما ادعى المشتكي”، مبينة أن “تكليفي جاءت من نقيب المحامين العراقيين حيث انضممت الى فريق الدفاع عنهم الذي كان يقوده المحامي علي الفاطمي”.

ولفتت، الى ان “احد المفرج عنهما هو المحامي مثنى حميد حويطي كان قد ترأس في حينه فريقاً للدافع عن المتظاهرين الموقوفين وهذا ما اثار حفيظة البعض وادت الى نتائج الاتهامات الباطلة”.



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