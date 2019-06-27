تنافس سناب شات… ميزة جديدة من “إنستغرام” إلى المستخدمين

2019/06/27 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق أعلنت “إنستغرام”، خلال الأسبوع الحالي، ميزةً جديدةً تمكّن المستخدم من معرفة الشخص الذي نشر المحتوى في القصص، إذ مع الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي التطبيق، (وصلوا إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، يقضون 53 دقيقة يومياً)، تحاول الشركة تحسين الأداء، وإضافة كثيرٍ من المميزات الجديدة، وآخرها إمكانية “معرفة مَنْ نشر محتواك […]

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