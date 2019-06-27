“بالفديو”.. معاملة “مهينة” للعراقيين في منفذ حدودي مع ايران

2019/06/27 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شكى عدد من المسافرين العراقيين عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران، من سوء معاملة الجانب الايراني معهم، خصوصاً فيما يتعلق بتفتيش الحقائب والامتعة.

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