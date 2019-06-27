رئيس مجلس كربلاء: اختيار المحافظ الجديد لن يكون وفق المحاصصة

2019/06/27 | 11:26

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الخميس، على ان اختيار المحافظ الجديد بدلا عن السابق عقي...

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