نائب يطرح خططاً استراتيجية للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات

2019/06/27 | 11:26

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بغداد:سومر نيوز

قدم النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الخميس، خططاً استراتيجية للحد من اتشار ظاهرة تعاطي الم...

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