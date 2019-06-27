2019/06/27 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكدت النائبة عن محافظة ذي قار هيفاء الامين، اليوم الخميس، على ان المحافظة بحاجة لمحافظ نشيط ومثابر وغير منتم لحزب حاكم، فيما بينت ان وقت رحيل المحافظ يحيى الناصري “قد أزف”.وقالت الامين في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “مع التقدير الكبير للقيمة الانسانية للسيد المحافظ يحيى الناصري، لكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامين: وقت رحيل محافظ ذي قار قد أزف المركز الخبري الوطني.

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