اتحاد العراقي يثير سخط الشارع الرياضي بعد اصراره للتعاقده مع شركة جيفوفا … ؟!!

2019/06/27 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة ) … اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعاقده رسميا مع شركة “جيفوفا” الايطالية لرعاية قميص اسود الرافدين خلال الفترة المقبلة ، الامر الذي شكل صدمة للشارع الرياضي بعد ان تنصل الاتحاد عن وعوده بالتعاقد مع احدى الماركات العالمية المعروفة .

وقال مدير المكتب الاعلامي محمد خلف خلال مؤتمر صحفي :” ان الاتحاد تعاقد مع شركة جيفوفا الايطالية للرعاية لمدة سنة واحدة مع امكانية التجديد لعام اخر، بغية تجهيز المنتخبات الوطنية”.

وتشير المعلومات الى ان المنتخب العراقي سيصبح ثالث منتخب فقط يرتدي تجهيزات جيفوفا بعد فنزويلا ومالطا ، الامر الذي اثار سخط الشارع الرياضي بعد اصرار الاتحاد على تعاقده مع هذه الشركة المغمورة .

واكدت مصادر متابعة لطبيعة هذه الصفقة المثير للجدل ، الى ان الشركة الايطالية ستوفر للمنتخبات العراقية تجهيزات تبلغ تكلفتها 225 الف دولار مجاناً ، على ان يتحمل اتحاد الكرة دفع تكاليف التجهيزات بعد انتهاء الرصيد .

يذكر ان اتحاد الكرة يفاضل بين اربعة نماذج لاختيار الاجمل من بينها ..

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