2019/06/27 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة القضاء الاداري تقيل محافظ كربلاء عقيل الطريحي . هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة وطن الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 11:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة وطن.

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