المعلم السوري لاتشمله “حصانة”ويُعامل بآلية قانونية

2019/06/27 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العدل السوري هشام الشعار أنه تم علاج آلاف من مذكرات البحث خلال عمل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الموضوع، مؤكداً أن عملها لم ينته بعد وأنه لا يمكن إعطاء أرقام وإحصائيات دقيقة حتى ينتهي عملها.وفي تصريح له أضاف الشعار: لا يمكن الحكم على هذا الموضوع حتى يتم انتهاء الفترة المحددة للجان في …

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