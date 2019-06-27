ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 20/41

2019/06/27 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي «للهِ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ يَخلُقُ ما يَشاءُ، يَهَبُ لِمَن يَّشاءُ إِناثًا وَّيَهَبُ لِمَن يَّشاءُ الذُّكورَ.» (42 الشورى 49)لا أريد أن أعلق على هذا النص، بل أكتفي بطرح سؤال عن فلسفة إيراد الذكور معرَّفين بلام التعريف (الذكور)، بينما ذُكِرَت الإناث بصيغة التنكير (إناثا).قد يقول قائل إن هذا النص قدم الإناث على الذكور، بل قد يكون إيراد الإناث بصيغة التنكير تعظيما لهن، ولكن يبقى هذا تبرير......

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