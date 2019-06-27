2019/06/27 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرعة بطولة أندية كأس آسيا لكرة الصالات تضع نفط الوسط في المجموعة الثانية إلى جانب تاي سون نام الفيتنامي والريان القطري وفريق AGMK الأوزبكي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 11:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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