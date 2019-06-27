2019/06/27 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير خارجية النظام البحريني : اسرائيل وجدت لتبقى ونعمل للتطبيع معها

في تصريحات تكشف خطورة المراحل التي قطعها نظام ال خليفة الحاكم في

البحرين في التنسيق والتعاون مع الكيان الاسرائيلي ٫ قال وزير

الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إنّ “إسرائيل وُجدت لتبقى”،

وإن لها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة، مؤكداً أن المنامة وعواصم

عربية أخرى تريد التطبيع معها.وأضاف آل خليفة في حوار مع صحيفة “تايم أوف إسرائيل” على هامش “ورشة

البحرين للسلام من أجل الازدهار” المعنية بالشطر الاقتصادي من “صفقة

القرن”: إن “مبادرة السلام العربية لم تُعرض على جزيرة أو دولة بعيدة،

وإنما على إسرائيل”، وإن بلاده تريد علاقات أفضل معها.وشدد الوزير البحريني على حق “إسرائيل” في الوجود كدولة وبحدود آمنة،

وقال: إن “هذا الحق هو ما جعل دولاً عربية تعرض عليها مبادرة

سلام”.وأشار إلىأنه على دولة الاحتلال الإسرائيلي “التواصل مع القادة

العرب”، داعياً الإسرائيليين إلى التوجه إليهم بخصوص أي مشاكل تحتاج

حلاً.

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