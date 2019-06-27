الامانة ترفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة مهمة في الكاظمية

2019/06/27 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الامانة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، إنه" وبجهد مشترك ضم الفرقة الخاصة في مكتب رئيس الوزراء ومكتب امين بغداد تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين / فرع براثا ضمن منطقة الكاظمية".وأضاف البيان أن" الموقع الاخر تمثل برفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة استثمار الوقف الشيعي ضمن شارع الدامرجي في الكاظمية ايضاً لتباشر بلدية الكاظمية بحملة لتنظيف الموقعين المغلقين منذ عدة سنوات".انتهى..م.م

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