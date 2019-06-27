2019/06/27 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, الخميس, ان مجلس النواب سيمرر مرشحة التربية عميدة كلية التربية بجامعة الموصل زاهدة العبيدي بسبب امتلاكها المؤهلات العلمية وتوفر القناعة لدى اغلب الكتل السياسية.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئاسة البرلمان عممت السيرة الذاتية لمرشحة وزارة التربية على اعضاء المجلس”, مشيرا الى ان “المرشحة البديلة تمتلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان سيمرر مرشحة التربية اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: البرلمان سيمرر مرشحة التربية اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).