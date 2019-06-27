20 مليون وظيفة صناعية للروبوتات بحلول 2030

2019/06/27 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قالت شركة “أوكسفورد إكونوميكس” للأبحاث إن الروبوتات ستشغل 20 مليون وظيفة في المجال الصناعي بحلول 2030.وذكرت الشركة في بحث جديد أنه ” بينما يعمل التحول في الاعتماد على الآلات على رفع مستوى الاقتصادات بشكل عام، فإنه يؤدي في الوقت نفسه، إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف في صناعات ودول معينة، حسب ما […]

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