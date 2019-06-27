“السلام من أجل الازدهار” تبشر الفلسطينيين بالاستثمار وتتجاهل الحقوق

2019/06/27 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المشاركون في ورشة “السلام من أجل الازدهار”، مساء الأربعاء، إلى تعزيز التنمية والاستثمار لصالح الشعب الفلسطيني، لتحقيق الازدهار الاقتصادي.)، جاء ذلك في البيان الختامي للورشة الاقتصادية، التي استمرت يومين في البحرين، وهدفت إلى تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط.وذكر البيان أن الورشة اختتمت أعمالها بـ”تفاؤل كبير حول التنمية …

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