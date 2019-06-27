الكشف عن حصة الكتل السياسية من مناصب السفراء

2019/06/27 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ظافر العاني، اليوم الخميس، عن حصص الكتل السياسية في قوائم المرشحين للسفراء الجدد، فيما بين ان من بين 70 مرشحا سيكون للكتل السياسية 35.وقال العاني في تصريح لـ/SNG/، إن “اسماء المرشحين للسفراء ضمن حصة الكتل السياسية والتي تعادل 35 مرشحا من بين 70 “، مبينا ان ...

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