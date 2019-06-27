“بالفديو”.. عبد المهدي: تلقينا تقارير أميركية عن انطلاق طائرات من العراق لاستهداف السعودية

2019/06/27 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ان الادارة الامريكية قد ابلغت العراق ان بعض الطائرات المسيرة التي استهدفت المنشأت النفطية السعودية قد انطلقت من العراق، فيما اكد ان العراق لم يثبت لديه صحة ذلك.

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