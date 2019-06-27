2019/06/27 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يرفع جلسته لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يرفع جلسته لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرفع جلسته لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرفع جلسته لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).