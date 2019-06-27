بالصور.. النفايات تتجمع حيث يجب ان لاتكون.. واقع صحي!!

2019/06/27 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ التقطت عدسات الكامرات صورا لتجمع النفايات حيث يجب ان لاتكون.وتجمعت النفايات في احدى المستشفيات بشكل لافت حتى ان حاويات القمامة امتلأت لتتسع لها الارض.

ويعاني الواقع الصحي العراقي من تدهورا ملحوظ الا ان الغريب في الامر خلال التقرير النصف سنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي الخاصة بحكومة عبد المهدي اكد عدم وجود اخطاء في عمل وزارتي الصحة والاتصالات.

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