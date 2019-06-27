2019/06/27 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشف مسؤول في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد الإفريقي باستبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب “الفراعنة” المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.وبحسب موقع “اليوم السابع”، فإن المسؤول أكد أن لاعبي المنتخب المصري طالبوا باستمرار عمرو وردة في معسكر “الفراعنة” الذي يخوض منافسات بطولة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب مصر يتراجع عن استبعاد عمرو وردة وكالة خطوة برس.

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