طنجة المغربي يتحول إلى أكبر ميناء في البحر المتوسط

2019/06/27 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح المغرب يوم الخميس مرافئ جديدة في ميناء طنجة ستسمح له بالتفوق على أكبر مينائين على البحر المتوسط ألخثيراس (الجزيرة الخضراء) وبلنسية من حيث طاقة استيعاب الحاويات، واجتذاب المزيد من الاستثمار والصناعات التحويلية إلى ا

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