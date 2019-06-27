2019/06/27 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف مجموعة من العلماء في الاكاديمية الروسية للعلوم بقايا طائر عملاق في كهف “تاوريدا” على الساحل الشمالي من شبه جزيرة القرم في منطقة البحر الأسود،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف أضخم الطيور في كهف "تاوريدا") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف أضخم الطيور في كهف "تاوريدا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).