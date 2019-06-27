القبض على ما سمى مسؤول

2019/06/27 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

القت وكالة الاستخبارات، القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وقال بيان للاستخبارات، تلقته، العهد نيوز، اليوم الخميس، ان "الداعشي الذي

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