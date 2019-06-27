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شاهد بالفيديو.. قائممقام الموصل للعهد : سيطرنا على الحريق والمعالجة جارية لما تبقى منه


شاهد بالفيديو.. قائممقام الموصل للعهد : سيطرنا على الحريق والمعالجة جارية لما تبقى منه
2019/06/27 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: s3EvBYhzeAs

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