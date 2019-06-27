2019/06/27 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s3EvBYhzeAs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائممقام الموصل للعهد : سيطرنا على الحريق والمعالجة جارية لما تبقى منه) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قائممقام الموصل للعهد : سيطرنا على الحريق والمعالجة جارية لما تبقى منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).