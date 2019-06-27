2019/06/27 | 11:44

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عبد المهدي يزور وزارة الدفاع

يتبع .........

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن النائب كاظم الصيادي، الخميس (27 حزيران 2019)، عن تعليق حضوره لجلسات البرلمان بسبب "خطر" يهدد حياته.

وقال الصيادي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، "أعلن تعليق عضويتي من حضور جلسات مجلس النواب، لوجود خطر ع

بغداد اليوم _ الديوانية

افاد مراسل بغداد اليوم، الخميس (27 حزيران 2019)، بحدوث مشادة كلامية بين أعضاء بمجلس الديوانية، بعد بدء جلسة استجواب المحافظ.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن جلسة استجواب المحافظ سامي الحسناوي، بدأت بحضور 27 عضواً من أصل 28،

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر نيابي، الخميس (27 حزيران 2019)،بأن مجلس النواب رفع جلسته لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب رفع جلسته الـ28 لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب".

ونشر مجلس النواب، أمس ا

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