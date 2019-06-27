2019/06/27 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت مدن كويتية وعراقية، المراكز الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية من اصل 15 مدينة مدرجة بالجدول.ونشرت محطة “بلاسيرفيلي” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بالمدن الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم، والتي بينت ان مدينة مطربة الكويتية احتلت المرتبة الاولى بدرجة حرارة بلغت 50.6 درجة مئوية تليها بالمرتبة الثانية الجهراء بدرجة حرارة 49.9 درجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت والعراق الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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