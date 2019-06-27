عضو بمجلس ذي قار: المحافظ المقال لم يحضر جلسات استجوابه للدفاع عن نفسه

2019/06/27 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

أكد عضو مجلس محافظة ذي قار عن كتلة الأحرار ضياء الحچيمي وجود أسباب كثيرة وملفات عدة تقف خلف تصويت المجلس على إقالة المحافظ يحيى الناصري من منصبه، لافتا الى أن الأخير لم يحضر جلسات استجوابه للدفاع عن نفسه.

وقال الحچيمي في تصريح صحفي إن من “تلك الملفات هي ما يتعلق بخروقات إدارية وإهمال وتقصير في أداء عمله وتقديم الخدمات للمحافظة وفساد وهدر في المال العام”، مبينا أن “اغلب الملفات كانت عبارة عن تقارير مكتوبة من ديوان الرقابة المالية وان جميعها طرحت خلال جلسة استجواب المحافظ، إلا أن الأخير لم يحضر لجلسات استجوابه والدفاع عن نفسه”.

ونفى الحچيمي تقديم الناصري “أية إجازة مرضية أو غيرها”، مشيرا الى أن “كل ما طلبه الأخير هو منحه مدد للإجابة عن الأسئلة والاتهامات المطروحة لكنه ورغم منحه تلك المدد من قبل المجلس وتحديد مواعيد حسب مطالبه إلا انه لم يحضر”.

ولفت الحچيمي إلى أن “الكتل السياسية في مجلس ذي قار قد تذهب باتجاه اختيار شخصية مستقلة لتولي إدارة المحافظة تقوم على تنفيذ خطة المشاريع التي أقرت لذي قار وتوفير الخدمات للمحافظة”.

يشار الى أن مجلس محافظة ذي قار صوت يوم أمس الأربعاء على إقالة المحافظ يحيى الناصري بعد جلسة استكمال الاستجواب الغيابي بالأغلبية المطلقة.

KKK

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