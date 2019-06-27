2019/06/27 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الاتجاه برس

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الجديد نجاح الشمري اختير في اجتماع بين رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بحضور أمريكي في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الصيادي في حديث لبرنامج “ساعة مكاشفة” الذي تبثه قناة الاتجاه، إن “معلومات وصلت لنا عن عقد اجتماع في الأردن برعاية أمريكية، بين شخصية أمريكية متنفذة وبين السبهان، بوساطة من أياد علاوي، حيث توصلوا الى اختيار وزير الدفاع الجديد نجاح الشمري”.

وأضاف أن “هناك مؤشرات على الشمري، حيث انه شارك في قمع الانتفاضة الشعبانية في زمن النظام السابق، لكونه ضابطا، وقد حصل على إشارة وثبت ذلك في ملف خدمته”.

وأكد أن “محكمة التمييز لا تأخذ بهذه المادة”، مبينا ان “الانتفاضة هي مجزرة شهدت دفنا للأشخاص وهم أحياء، حيث ما رأيناه بعد سقوط الطاغية، كشف لنا مدى وحشية وهمجية النظام الدكتاتوري وقياداته التي كانت موجودة هناك”.

وكان مجلس النواب قد صوت، الاثنين الماضي، على اختيار نجاح حسن علي الشمري وزيرا للدفاع.

م،أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيادي: وزير الدفاع اختير باجتماع بين علاوي والسبهان والأمريكان في الأردن) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيادي: وزير الدفاع اختير باجتماع بين علاوي والسبهان والأمريكان في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).