كيف تصرفت البيشمركة في كركوك خلال الحرب على داعش

2019/06/27 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

كشف محافظ كركوك راكان الجبوري عن هدم قوات البيشمركة “135” قرية فضلا عن تقدمها نحو 10 كم اثناء الحرب ضد عصابات داعش ،فيما اكد ان وضع المحافظة امن ومستقر مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال الجبوري في تصريحات نشرت عبر الموقع الالكتروني للمحافظة وتابعتها “الاتجاه برس”،اليوم الخميس، إن “لدينا في كركوك واحدة من أخطر وأشد التحديات التي تواجهه عملنا، وهي قضية قيام بعض من عناصر وقيادات البيشمركه أثناء الحرب على إرهاب داعش وخاصة في الشريط الفاصل في مناطق التماس عام 2015، بالتقدم بمسافة 10كم وهدم 135 قرية بشكل كامل، مما جعلنا اليوم نعجز عن إعادة بناء المساكن وصعوبة توفر السيولة والتخصيصات الإتحادية لإعادة إيواء أكثر من 70 ألف نسمة، وهذا خطأ كبير يجب التركيز عليه بتعويض هؤلاء الضحايا ومحاسبة المقصرين”.

وأردف أن “وضع كركوك اليوم آمن ومستقر إذا ما قورن بالسنوات الماضية”، مشيراً إلى “الأداء المهني للقوات الاتحادية والتعاون الكبير من جميع مكونات كركوك”.

واوضف “بإمكان أي شخص أن يزور كركوك ويطلع على وضعها، وليس لدينا حظر تجوال وحركة المواطنين بلباسهم وزيهم الشعبي”.

وعن اختيار محافظ جديد لكركوك بدلاً منه، ذكر بأن “الكرد لديهم رغبة بذلك، لكن هنالك آليات قانونية لاختيار المحافظ تتم عبر مجلس المحافظة”، مشيراً إلى أن “المجلس ومنذ فرض القانون لم يستطع عقد جلسة بسبب غياب طرف سياسي (لم يسمه)، لكن كركوك مدينة عراقية، وتهم كل العراقيين وإدارتها لا بد أن تتم بالتوافق وبنسبة 32 في المئة”.

KKK

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