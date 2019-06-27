2019/06/27 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت شرطة نفط الجنوب، اليوم الخميس عن إحباط محاولة تهريب من أحد أنابيب النفط في محافظة البصرة.وقال بيان الشرطة الذي تلقته “خطوة برس” إن “فوج غرب الرميلة الشمالي أحبط عملية تهريب على خط للأنبوب النقال من محطة أرطاوي إلى ps1 الأحدب”، لافتا إلى “ضبط الخرق أثناء القيام بالدوريات الميدانية المستمرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تهريب نفط من أحد الأنابيب في البصرة وكالة خطوة برس.

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